Violento incidente sulla provinciale di Arzachena, danni e feriti

L’incidente sulla strada provinciale di Arzachena.

Intorno alle 12:30 di oggi lungo la strada provinciale 59 bis, nei pressi di Cala Ginepro, si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena. Due veicoli che procedevano in direzioni opposte si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di verifica. L’impatto ha reso necessario l’arrivo dei soccorsi per la gestione della situazione e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Uno dei conducenti coinvolti è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasferimento in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, impegnata nei rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro e a regolare la viabilità lungo il tratto stradale interessato, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

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