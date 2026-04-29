Frontale sulla strada per Arzachena, cosa è successo

Grave incidente sulla strada per Arzachena.

Il conducente di una delle auto coinvolte nell’incidente di Arzachena è rimasta ferita dallo scontro frontale avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale A59 bis. La persona è stata portata all’ospedale per accertamenti e non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che sono intervenuti intorno alle 12:30 sull’arteria coinvolta nel sinistro, che si trova all’altezza di Cala Ginepro. La squadra ha prestato i soccorsi delle persone coinvolte nel sinistro.

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Cosa è successo.

Per cause in accertamento due veicoli che procedevano in sensi opposti di marcia si sono scontrati frontalmente. Ferito il conducente di uno dei veicoli coinvolti dallo scontro. La persona è stata trasportata dal personale del 118 in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto presente anche la polizia locale per i rilievi.

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