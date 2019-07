Il nuovo waterfront della Costa Smeralda.

Inaugurato questa sera nell’area del Porto Vecchio, parallela all’ormeggio degli yacht, il Waterfront della Costa Smeralda, il luxury temporary store concepito come “salotto sul mare” di Porto Cervo, che per il secondo anno consecutivo ospita brand di fama mondiale, eventi inediti e atelier di lusso come Bentley, BMW, De Grisogono, Deodato Arte, Dolce&Gabbana, Jaguar Land Rover, Riva, San Lorenzo, Technogym, Mastercard, il cocktail bar e lounge di Nikki Beach, uno spazio dedicato alla promozione turistica del Comune di Arzachena (Arzachena Turismo), nonché un programma di iniziative per i più piccoli con i personaggi di Warner Bros.

Nato per offrire ai visitatori di tutto il mondo l’esperienza di un ricco palinsesto di contenuti e di intrattenimento in una delle location più glamour d’Italia, il Waterfront Costa Smeralda, disegnato dall’architetto Giò Pagani e realizzato e gestito da Filmmaster Events per conto di Smeralda Holding, è una irresistibile “via dello stile assoluto” con brand di fama mondiale, eventi musicali internazionali e atelier di lusso, incastonata in un panorama di eccezione lungo la banchina del Porto Vecchio. Un luogo dove trascorrere qualche piacevole ora di relax o l’intera serata assistendo a uno degli spettacoli del programma estivo.

Ferro nero, legno e vetro sono i materiali usati sapientemente per la costruzione della struttura che si presenta come un esclusivo ed elegante salotto all’aperto circondato da luccicanti e invitanti vetrine. Lungo il percorso sono state realizzate diverse piazze espositive nelle quali sono posizionate autovetture e imbarcazioni. Così come nel 2018, nella zona antistante il ristorante Quattro Passi al Pescatore, sarà allestito il lounge-bar Nikki Beach che si propone con un nuovo layout del banco e dell’ampia zona salotto nella quale poter sorseggiare comodamente gli esclusivi cocktail dei suoi barman internazionali. Non mancheranno musica, animazione e divertimento che da sempre costituiscono l’anima del format del beach club di lusso.

Il sipario sul salotto smeraldino si è alzato sabato 6 luglio con il primo di una serie di concerti che animeranno la stagione. A inaugurare la serata l’imprenditore della ristorazione, nonché showman e musicista Joe Bastianich, che da protagonista di Waterfront 2018 ha passato virtualmente il testimone aprendo la nuova edizione con una esibizione insieme alla sua band Joe Bastianich Project. Sono saliti poi sul palco i Morcheeba, che hanno affascinato il pubblico per oltre un’ora con il loro mix di pop rock, alternative rock e indie rock. Al termine del concerto, un dj set ha fatto ballare gli ospiti fino a tarda notte.

