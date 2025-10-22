Prevenzione alluvioni, a Badesi si puliscono i tombini

La pulizia dei tombini nel comune di Badesi.

Con l’avvicinarsi dell’autunno il Comune di Badesi non si fa trovare impreparato e inizia la pulizia dei tombini. In un’ottica di prevenzione e salvaguardia del territorio, è partita in questi giorni l’importante operazione di pulizia straordinaria delle caditoie per la raccolta delle acque piovane.

L’iniziativa, fondamentale per la sicurezza idraulica del paese, è stata affidata agli operatori di Ambiente Italia, che stanno svolgendo un lavoro accurato e impegnativo. L’obiettivo è chiaro: rimuovere detriti, fango e ostruzioni che, accumulandosi durante i mesi estivi, potrebbero compromettere il corretto deflusso dell’acqua in caso di forti precipitazioni, aumentando il rischio di allagamenti e disagi per la cittadinanza.

La pulizia preventiva delle caditoie è una misura cruciale nella lotta contro il rischio di alluvioni, consentendo alla rete fognaria e di smaltimento di funzionare alla massima efficienza. Un impegno, quello dell’amministrazione comunale e degli addetti ai lavori, che dimostra attenzione alla manutenzione del territorio e alla incolumità pubblica.

