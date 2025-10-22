Valerio Scanu rivela che si è rifatto, ecco cosa. “Mio marito non voleva”

Valerio Scanu svela la chirurgia estetica in televisione.
Valerio Scanu ha rotto il silenzio sulla chirurgia estetica in televisione. Non è comune che i Vip ammettano di aver fatto ritocchini, ma il cantante di La Maddalena lo ha ammesso in televisione. Ospite a “La volta buona” nella puntata di ieri, 21 ottobre, dedicata alla chirurgia estetica e plastica, l’artista gallurese ha fatto rivelazioni a sorpresa.
Ha svelato inoltre che suo marito non voleva assolutamente che Valerio si sottoponesse ad alcuni interventi. In studio c’era il professor Pietro Lorenzetti e si parlava dei ritocchini sempre più frequenti tra i giovani. Qui il cantante maddalenino fa una rivelazione, raccontando di essersi sottoposto ad una addominoplastica. “Ho un addome molto bello e sono dimagrito, ma mi è rimasta un po’ di pelle in eccesso che non va via con la palestra. Per questo motivo un anno e mezzo fa sono tornato da lui e gli ho detto di voler sistemare questa parte del corpo”, svela Scanu.
L’artista rivela che il dottore glielo ha negato, ma che il problema più grande è stato l’opposizione da parte di suo marito. “Non voleva che mi operassi, così dopo un anno e mezzo sono riuscito a farmi accompagnare dal professor Lorenzetti così che fosse lui a spiegargli l’operazione e tranquillizzarlo“, ha spiegato il cantautore che svela anche un altro intervento. “Ho fatto una liposuzione che andò male, mi svegliai con lividi fino alle ginocchia”, ha aggiunto.
