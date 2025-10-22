Rubano la bici a un bambino a Olbia, l’appello disperato

Furto di una bici nel centro storico di Olbia.

A un bambino di Olbia è stata rubata la sua bicicletta e la mamma ha rivolto un appello sui social per restituirgliela. È accaduto ieri davanti alle scuole medie e a pochi passi dal centro storico di Olbia. La madre del ragazzino si è rivolta al gruppo “Smarriti, trovati o rubati ad Olbia-Tempio” per pubblicare il suo appello online.

La donna ha fatto sapere che il furto è avvenuto fuori la scuola media Armando Diaz, in via Salvatore Fera 10A. ”Chiunque abbia visto qualcosa o la veda da qualche parte mi contatti per favore in privato”, ha detto la madre del piccolo. L’appello ha fatto il giro del web con la speranza che il ragazzino possa riavere la sua bicicletta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui