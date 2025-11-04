Badesi celebra Caduti e Forze armate assieme ai bambini

A Badesi la celebrazione per i Caduti e le Forze armate

“Abbiamo onorato i Caduti in tutte le Guerre e celebrato le Forze Armate”, annuncia il sindaco di Badesi Gian Mario Mamia. C’è stata la deposizione di una corona al monumento ai caduti e la messa in onore dei defunti.

“Onore e merito alle nostre forze armate che con il loro lavoro ogni giorno continuano a preservare e a garantire la nostra libertà e la nostra sicurezza in terra in cielo ed in mare – commenta Mamia -. Vorrei ringraziare tutte le persone che sono intervenute, in primis i ragazzi delle scuole primarie e secondarie con i loro insegnanti ed educatori per le loro toccanti riflessioni”.

Il sindaco ringrazi anche “il Comandante della stazione dei Carabinieri di Trinità, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Trinità, il Comandante della Guardia Costiera di Castelsardo, Ass. Carabinieri in pensione, Ass. Marinai in pensione, Ass. Combattenti di Badesi, rapp. Forestas, rapp. Polizia, la Polizia Locale, La Pro Loco anche per il sempre gradito rinfresco, l’ Avis, Badesi Calcio 09, il Coro Badus, il Coro Polifonico e Don Gonzalo per la benedizione e la messa, tutti i colleghi Consiglieri Comunali e tutti cittadini intervenuti alla toccante manifestazione. Grazie di Cuore”.

