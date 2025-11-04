La ”Superluna” più grande degli ultimi 6 anni, ecco come vederla in Gallura

Occhi in alto, c’è la “Superluna”: come vederla anche in Sardegna.

Domani, mercoledì 5 novembre, anche in Gallura si potrà ammirare la Superluna più grande e luminosa degli ultimi sei anni. La celebre ‘Luna del Castoro’ comparirà tra le 14:19 e le 14:20, orario italiano, che completerà la sua fase di pienezza (Plenilunio), un momento chiave prima del culmine. Lo spettacolo proseguirà alle 23:27, quando la Luna raggiungerà il perigeo, ovvero il punto della sua traiettoria orbitale di massima prossimità al nostro pianeta.

Perché la Luna è più grande e luminosa.

Il satellite si troverà a una distanza di appena 356.833 chilometri e quindi apparirà fino al 10% più grande e il 25% più brillante rispetto a una Luna piena consueta. Il momento ideale per contemplarla sarà subito dopo il calar del sole, non appena la Luna farà capolino a est.

