A Badesi il campo estivo per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni

Cinque giorni tra mare, sport, laboratori e vita all’aria aperta: questo il campo estivo di Badesi per giovani tra 11 e 16 anni. È la proposta del Comune di Badesi che, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali, lancia un’iniziativa dedicata ai più giovani: un campo estivo dal 25 al 29 agosto 2025 presso il camping Baia Paradiso.

L’esperienza è pensata per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 16 anni, che avranno la possibilità di vivere un’avventura immersi nella natura, tra giochi di squadra, tornei sportivi, attività in piscina e laboratori creativi, accompagnati da operatori qualificati e da un bagnino dedicato.

Il campo prevede la formula “all inclusive”: pasti completi, pernottamento in tenda, attrezzature e materiali per le attività, per un costo complessivo di 270 euro. Per garantire la più ampia partecipazione, l’amministrazione comunale ha previsto un contributo minimo di 100 euro per ogni iscritto, con priorità ai minori già frequentanti la “ludoteca estiva al mare”.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai nostri ragazzi un’esperienza educativa e al tempo stesso divertente – sottolinea l’Assessorato ai Servizi Sociali –. Saranno giornate di socializzazione, crescita personale e riscoperta del valore della condivisione, in un contesto sicuro e stimolante”.

Per partecipare occorre compilare i moduli di adesione, disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o scaricabili dal sito istituzionale www.comune.badesi.ss.it

La scadenza per le iscrizioni è fissata a mercoledì 20 agosto 2025. Il campo verrà avviato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti.

Un appuntamento che promette di lasciare il segno, tra sport, natura e amicizie nuove, per un’estate da ricordare.

