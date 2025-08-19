Raffica di furti ai turisti, decine di segnalazioni in Gallura

Due furti in poche ore in Gallura.

Estate difficile in Gallura con decine di furti contro i turisti. Ci sono, infatti, nuovi casi, finiti con appelli in rete e segnalazioni. I ladri colpiscono i turisti a Olbia, come nei paesi più piccoli del territorio maggiormente frequentati dai vacanzieri. Nuove vicende che aggiungono un capitolo al fenomeno dei furti avvenuti in Costa Smeralda tra giugno e luglio.

In queste ore c’è la segnalazione di una donna, che ha condiviso un appello per avvisare i gestori di strutture alberghiere. A scrivere l’appello in rete è R.T., proprietario di una casa, ha postato il documento del presunto ladro, avvisando che ”entra nelle camere e ruba nelle valigie“. L’uomo ha sporto denuncia dai carabinieri.

Un altro furto è avvenuto a Palau, dove due turiste sono state derubate nella loro auto nel parcheggio di una spiaggia. Alle donne sono state rubate le valigie mentre si trovavano a fare il bagno nella spiaggia delle piscine di Talmone. ”Se qualcuno dovesse vederle, magari gettate da qualche parte, per favore contattatemi. Si tratta di un trolley verde rigido marca Nazareno Gabrielli e un trolley nero semi-rigido. La denuncia è stata fatta presso i carabinieri di Palau”, si legge nell’appello di V.S. Le segnalazioni di furti in questi giorni sarebbero decine, così come i vandalismi segnalati nel territorio di Olbia.

