A Badesi un progetto per la valorizzazione delle lingue minoritarie

La valorizzazione delle lingue minoritarie a Badesi.

Un appuntamento dedicato alla tutela e alla valorizzazione dell’identità linguistica e culturale del territorio: martedì 21 aprile, alle ore 17, il Centro polivalente “Andrea Vasa” di Badesi ospiterà la presentazione del progetto “No zi smintighemmu di la linga“, promosso nell’ambito del bando regionale “Tulis“.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione delle lingue di minoranza, con l’obiettivo di preservare e trasmettere il patrimonio linguistico locale alle nuove generazioni, rafforzando il senso di appartenenza e identità culturale.

Il progetto, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il bando TuLiS (Tutela Lingue Sarde), prevede una serie di attività rivolte alla comunità e alle scuole, con un’attenzione particolare alla lingua gallurese e alle sue espressioni contemporanee. Tra le azioni previste figurano laboratori, incontri formativi, momenti di divulgazione e iniziative culturali capaci di coinvolgere attivamente cittadini, studenti e associazioni del territorio.

La presentazione pubblica rappresenterà un momento di condivisione e approfondimento, durante il quale verranno illustrati obiettivi, modalità operative e ricadute del progetto, oltre a offrire uno spazio di confronto aperto tra istituzioni, operatori culturali e comunità locale.

L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento del Comune di Badesi e in collaborazione con realtà impegnate nella tutela e promozione linguistica, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le politiche culturali e la salvaguardia delle identità locali.

“Valorizzare la lingua significa custodire la memoria e costruire il futuro di una comunità – sottolinea l’amministrazione comunale -. Progetti come questo rappresentano strumenti fondamentali per mantenere vive le nostre radici, rendendole accessibili e attuali anche per i più giovani”. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.

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