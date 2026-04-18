Atti persecutori e omicidio di animali, arrestato a Padru

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Padru.

Un uomo di Padru è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile, dai carabinieri della stazione locale in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari. Il provvedimento riguarda ipotesi di reato che comprendono atti persecutori, uccisione di animali ed esplosioni pericolose.

L’ordinanza restrittiva è stata adottata nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari e avviata dopo la denuncia presentata da una donna residente nella stessa zona, vicina di casa dell’uomo destinatario della misura. Le indagini svolte dai militari dell’Arma hanno ricostruito una serie di comportamenti che si sarebbero verificati nel corso degli ultimi mesi e che avrebbero interessato ripetute condotte di molestia e minaccia ai danni della presunta vittima, tale da generare in quest’ultima una condizione di timore per la propria sicurezza e un cambiamento delle abitudini quotidiane.

Nel corso degli accertamenti sono stati raccolti elementi ritenuti rilevanti in relazione a diversi episodi di danneggiamento e imbrattamento. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe lanciato materiale come olio, sterpaglie e frammenti di vetro contaminati da sostanze organiche sul terrazzo e nelle pertinenze dell’abitazione della donna. In un ulteriore episodio, sarebbe stato esploso un numero non precisato di colpi con un’arma ad aria compressa verso la proprietà della vicina, con conseguenti danni alla veranda e a un impianto di condizionamento.

L’attività investigativa ha inoltre evidenziato ulteriori elementi relativi all’uccisione di almeno tre gatti appartenenti alla donna, che sarebbero deceduti a seguito dell’ingestione di sostanze considerate velenose. Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Sassari Bancali, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

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