Burger king sbarca a Olbia e deve assumere 30 persone

Burger King apre a Olbia.

Burger King è pronto a sbarcare a Olbia e sono in corso le assunzioni per il nuovo colosso dei ristoranti fast food. Aprirà in via Mosca, accanto al nuovo polo commerciale che comprende anche il McDonald’s. Con questa nuova apertura sarà in Sardegna il quinto fast food del marchio Burger King.

Che la multinazionale americana della ristorazione sta cercando personale, lo rende noto l’Informacittà del Comune di Olbia, che ha pubblicato un annuncio in cui si specifica che si cercano 30 dipendenti per il ruolo di crew member.

Le tipologie di contratto offerte includono apprendistato, contratti a tempo determinato e indeterminato. ”Società concessionaria del marchio Burger King ricerca 30 persone con il profilo di crew member da inserire nel fast food – si legge nell’annuncio -. Si richiede disponibilità a lavorare su turni, nei week-end e nei giorni feriali e festivi, flessibilità oraria, disponibilità alla mobilità territoriale.

Si offrono contratti di apprendistato, a tempo determinato e a tempo indeterminato. Inviare il curriculum via mail a: job@feedtheworld.it”.

Con l’apertura di Burger King si allarga a Olbia la piazza dei grandi marchi e McDonald’s, con i suoi tre ristoranti, avrà un nuovo competitor. Nel nord Sardegna, la scorsa estate, aveva aperto il primo Burger King a Sassari. Il re dei fast food, approdato nella regione nel 2019, intende sempre di più accrescere il proprio mercato nell’Isola, dove il suo concorrente ha già 18 ristoranti.

Attualmente i locali della catena Burger King salgono a 5 in tutta la Sardegna, ma è probabile che nei prossimi anni il numero dei fast food di Burger King potrebbe raddoppiare puntando ancora sulle città più grandi, come è avvenuto a Cagliari, o sui comuni con oltre 20mila abitanti, come Nuoro, Porto Torres o Alghero, come è successo con l’apertura a Oristano.

