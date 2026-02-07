Ospedale di Tempio, Albieri: “No a strumentalizzazioni politiche”

7 Febbraio 2026

di Giulia Rago

Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, interviene sull’ospedale di Tempio

“Sull’ospedale serve responsabilità, non strumentalizzazioni”, il sindaco di Calangianus Fabio Albieri interviene sull’ospedale di Tempio. “In un momento così delicato è fondamentale che il confronto sull’ospedale resti serio, responsabile e costruttivo – spiega -, senza trasformarsi in terreno di scontro elettorale. La salute dei cittadini non può diventare uno slogan.

“Come sindaco di Calangianus, e come ogni amministratore del territorio – prosegue – raccolgo quotidianamente le preoccupazioni di tanti cittadini che chiedono risposte concrete. Il nostro ospedale è una risorsa comune e, proprio per questo, merita il massimo impegno da parte di tutti, al di là delle appartenenze politiche”.

Dal sindaco di Calangianus l’invito a un’assunzione di responsabilità collettiva, evitando “semplificazioni e polemiche sterili che rischiano solo di indebolire il confronto e allontanare le soluzioni”.

“Auspico che tutti gli attori coinvolti, a ogni livello politico ed istituzionale, affrontino questa sfida con unità e serietà – conclude – perché da questo dipende il futuro della sanità nel nostro territorio”.

