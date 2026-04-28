Berchidda attiva Informabandi per cittadini e imprese

Il servizio Infomabandi a Berchidda.

A Berchidda viene introdotto un nuovo servizio rivolto a cittadini e imprese con l’intento di agevolare l’accesso alle informazioni sui finanziamenti europei e sulle possibilità di sviluppo legate al territorio. L’amministrazione comunale ha reso operativo lo sportello denominato Informabandi, pensato come punto di riferimento per attività di orientamento e supporto nella consultazione delle diverse misure di finanziamento disponibili.

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Il servizio nasce con la funzione di accompagnare gli utenti nella lettura dei bandi e nella comprensione delle opportunità offerte dai programmi europei e dagli strumenti di sostegno allo sviluppo locale. L’attività non si limita alla sola informazione, ma prevede anche un’assistenza più ampia nella fase di ricerca delle misure più adatte alle esigenze di chi si rivolge allo sportello.

La sede individuata per l’attivazione del servizio si trova all’interno del Municipio, presso l’Ufficio dei Servizi demografici situato al piano terra. L’accesso è garantito in modo libero oppure su appuntamento, così da permettere una gestione flessibile degli incontri con l’utenza. Lo sportello risulta operativo ogni giorno con l’esclusione del mercoledì, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 13. Nella giornata di martedì è prevista anche un’apertura pomeridiana, dalle 16 alle 17:30, per ampliare le possibilità di contatto e incontro con i cittadini interessati.

Per richiedere informazioni o fissare un appuntamento è possibile rivolgersi al numero 079/7039026 oppure utilizzare l’indirizzo di posta elettronica francesca.barrottu@comune.berchidda.ss.it, che consente di entrare in contatto diretto con il servizio e ricevere indicazioni sulle modalità di accesso e sulle attività disponibili.

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