Parco giochi per i bambini, Sant’Antonio e Priatu si rinnovano

A Sant’Antonio di Gallura nuovi parco giochi.

Nuovi parco giochi a Sant’Antonio di Gallura. La costruzione di un futuro solido per il territorio prosegue attraverso investimenti mirati al benessere delle generazioni più giovani. L’amministrazione locale ha infatti dato il via ai lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi, un’opera che prende forma grazie a una pianificazione attenta e condivisa, mirata a potenziare i servizi essenziali per le famiglie residenti.

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Il progetto del parco giochi.

La scelta strategica è stata quella di mantenere l’area ludica nel cuore del centro abitato, nonostante le complessità tecniche derivanti dai vincoli legati all’area dove ora sorge il vecchio parco. Questa decisione è dettata dalla volontà di garantire la massima accessibilità e vicinanza alle scuole dell’infanzia, assicurando che i servizi siano realmente fruibili e funzionali per la comunità. La progettazione adottata si distingue per l’alta qualità e per il profondo rispetto dell’identità territoriale, puntando a valorizzare il contesto urbano esistente.

L’intervento.

Il progetto, sostenuto da finanziamenti distribuiti sulle annualità 2025 e 2026, prevede la creazione di uno spazio moderno, sicuro e cromaticamente vivace, studiato per rispondere alle esigenze dei bambini. Al fine di tutelare la pubblica incolumità, data l’usura delle vecchie strutture, l’area attuale è stata chiusa per consentire le imminenti operazioni di smantellamento.

Spazi anche nella frazione di Priatu.

L’intervento non riguarda esclusivamente il nucleo principale del paese. Anche nella frazione di Priatu le operazioni inizieranno a breve e si concentreranno sulla posa di una nuova pavimentazione a norma di legge per il parco situato nei pressi de “La Scóla”.

“Questo aggiornamento strutturale garantirà standard elevati di igiene, sicurezza e decoro urbano. confermando che investire nell’infanzia rappresenti il pilastro fondamentale per il progresso e lo sviluppo futuro dell’intero territorio”.

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