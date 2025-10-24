A Berchidda la cittadinanza italiana al marocchino Koueba Fouad

A Berchidda la prima cittadinanza italiana a un uomo di origine marocchina

La comunità di Berchidda accoglie Koueba Fouad, il primo marocchino a ottenere la cittadinanza italiana in paese.

Un momento di grande significato istituzionale e sociale si è svolto oggi nella Casa Comunale di Berchidda, dove Koueba Fouad ha prestato Giuramento alla Repubblica Italiana, alla Costituzione e alle sue leggi, acquisendo ufficialmente la cittadinanza italiana. La cerimonia ha rivestito un valore storico per la comunità, trattandosi della prima cittadinanza concessa a Berchidda ad un cittadino di origini marocchine.

LEGGI ANCHE: Eleonora Soggiu è la prima donna di Berchidda nei Carabinieri

La cerimonia, presieduta dal Sindaco, è culminata con la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal Prefetto della Provincia di Sassari.

“Oggi ho avuto il piacere di accogliere nella Casa Comunale il concittadino Koueba Fouad per la cerimonia di Giuramento,” si legge nella nota diramata dall’Amministrazione Comunale.

A nome dell’intera Amministrazione, il Sindaco ha espresso i “migliori auguri a Koueba Fouad, alla moglie Sandra Pianezzi e alla famiglia tutta per il momento solenne con cui si è compiuto l’ingresso ufficiale nella comunità nazionale.”

L’Amministrazione ha sottolineato come l’acquisizione della cittadinanza non sia solo uno status giuridico che conferisce diritti e doveri, ma un momento di profonda valenza civica e culturale.

“Il senso profondo della cerimonia va oltre gli atti amministrativi,” continua la nota. L’evento rappresenta infatti il riconoscimento dell’arricchimento dell’identità di un luogo mediante l’incontro con l’altro, un portatore di “esperienze, lingue, tradizioni diverse.”

Il Giuramento è stato celebrato come un passo fondamentale verso l’integrazione, capace di “costruire nuovi spazi comunitari di civiltà,” unendo le differenze e rafforzando il tessuto sociale della comunità di Berchidda.

La cittadinanza italiana per Koueba Fouad, coniugato con Sandra Pianezzi, segna un passo significativo di integrazione e un esempio di come l’incontro tra culture diverse possa contribuire positivamente alla vita della comunità locale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui