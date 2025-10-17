Eleonora Soggiu è la prima donna di Berchidda nei Carabinieri

17 Ottobre 2025

di Maria Verderame

Berchidda in festa per la prima donna del paese nei Carabinieri.

Una giovane di Berchidda entra nei Carabinieri. Eleonora Soggiu è la prima donna del paese a indossare l’uniforme dell’Arma. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale del paese, che ha partecipato al suo traguardo personale, definendolo un orgoglio per Berchidda.

Il sindaco Andrea Nieddu e l’amministrazione comunale ha definito l’ingresso di Soggiu nell’Arma dei Carabinieri come una data storica a Berchidda. Il numero di donne nell’Arma dei Carabinieri è in costante crescita dall’apertura alle reclute femminili nel 2000, superando oggi l’8% del personale dopo 26 anni.

”Per Berchidda, la data storica di tale straordinaria conquista è rappresentata proprio da Eleonora, alla quale auguriamo un cammino professionale e umano ricco di soddisfazioni, riconoscimenti e consapevolezza di valore comunitario. Che possa essere un esempio per le generazioni future in giorni dolorosamente segnati dalla tragica perdita dei tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, caduti nell’adempimento del proprio dovere, per i quali l’Amministrazione Comunale e Berchidda si stringono attorno ai familiari delle vittime e alla grande Famiglia dei Carabinieri d’Italia”, ha dichiarato l’amministrazione tramite la pagina istituzionale.

FOTO: Comune di Berchidda

