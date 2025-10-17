Eleonora Soggiu è la prima donna di Berchidda nei Carabinieri

Berchidda in festa per la prima donna del paese nei Carabinieri.

Una giovane di Berchidda entra nei Carabinieri. Eleonora Soggiu è la prima donna del paese a indossare l’uniforme dell’Arma. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale del paese, che ha partecipato al suo traguardo personale, definendolo un orgoglio per Berchidda.

Il sindaco Andrea Nieddu e l’amministrazione comunale ha definito l’ingresso di Soggiu nell’Arma dei Carabinieri come una data storica a Berchidda. Il numero di donne nell’Arma dei Carabinieri è in costante crescita dall’apertura alle reclute femminili nel 2000, superando oggi l’8% del personale dopo 26 anni.

”Per Berchidda, la data storica di tale straordinaria conquista è rappresentata proprio da Eleonora, alla quale auguriamo un cammino professionale e umano ricco di soddisfazioni, riconoscimenti e consapevolezza di valore comunitario. Che possa essere un esempio per le generazioni future in giorni dolorosamente segnati dalla tragica perdita dei tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, caduti nell’adempimento del proprio dovere, per i quali l’Amministrazione Comunale e Berchidda si stringono attorno ai familiari delle vittime e alla grande Famiglia dei Carabinieri d’Italia”, ha dichiarato l’amministrazione tramite la pagina istituzionale.

FOTO: Comune di Berchidda

