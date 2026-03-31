Addio a Beatrice Lanocita.
Berchidda in lutto per la scomparsa di Beatrice Lanocita, mamma di un bambino piccolo. La donna, di soli 37 anni, compiuti lo scorso settembre, è venuta a mancare lasciando un grande vuoto nel paese della Gallura dove la donna viveva con il compagno e il bimbo.
La famiglia era originaria del nord Italia, ma viveva da poco nel paese. A dare l’annuncio di questo tragico lutto i suoi famigliari. I funerali della 37enne si terranno il primo aprile nella chiesa di San Sebastiano, mentre la salma verrà tumulata nel cimitero di Magenta.