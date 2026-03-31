“Italiano vero”, evento organizzato dal Rotary Club Coast Porto Rotondo

Il Rotary Club Coast Porto Rotondo è tra gli organizzatori e promotori dell’evento “Italiano Vero” dedicato al Made in Italy.

Il Presidente Elias Mundula in rappresentanza del Rotary Club Coast Porto Rotondo, ha presieduto alla Sala Regina della Camera dei Deputati che ha ospitato la Quarta Edizione di Italiano vero, l’appuntamento dedicato alle eccellenze del Made in Italy che portano il nostro Paese nel mondo con visione, creatività e responsabilità.

L’iniziativa, organizzata da alcuni Club Rotary Rotary del Distretto 2080, unendo energie, competenze e sensibilità per valorizzare il nostro saper fare in uno dei luoghi più rappresentativi delle istituzioni repubblicane.

Durante l’incontro, alcune tra le realtà più rappresentative del Made in Italy condivideranno esperienze, strategie e modelli di successo che hanno contribuito a rendere il nostro Paese un punto di riferimento internazionale.

Le aziende selezionate

Gli organizzatori hanno selezionato le seguenti Aziende di eccellenza del Made In italy: 𝗗𝗲 𝗖𝗲𝗰𝗰𝗼, 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝘆 𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗽𝗶𝘀𝗮, 𝗘. 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮, 𝗖𝗮𝗿𝗽𝗲𝗻è 𝗠𝗮𝗹𝘃𝗼𝗹𝘁𝗶, 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗙𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗚𝗿𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼, 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗡𝗮𝘃𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲, 𝗛𝗼𝗿𝗼-𝗗𝗶𝘃𝗮𝗻𝗶𝗮, 𝗠𝗮𝗶𝗻 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗦𝗮𝗿𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗟𝗶𝘁𝗿𝗶𝗰𝗼, 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗶, 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗶 𝗣𝗿𝗲𝗴𝗶𝗮𝘁𝗲

La serata è stata coordinata da Francesco Giorgino Professore Luiss Guidi Carli University;

Ha aperto con i saluti istituzionali Lorenzo Fontana Presidente della Camera Dei Deputati;

Sono intervenuti durante la serata:

Alberto Gusmeroli presidente Commissione Attività produttive della Camera;

presidente Commissione Attività produttive della Camera; Giorgia Latini vicepresidente Commissione Cultura, Sport e Istruzione della Camera;

vicepresidente Commissione Cultura, Sport e Istruzione della Camera; Mara Bizzotto commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato.

Nel corso dell’evento è stato inoltre conferito il 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗼 2026 allo 𝗖𝗵𝗲𝗳 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗣𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗻, Casa Italia Milano Cortina 2026

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