Siglata la convenzione con la Asl, alloggi per i medici a La Maddalena

Accordo formalizzato tra Asl e Comune di la Maddalena: alloggi per medici all’Ospedaletto Garibaldi

Nuova vita per l’Ospedaletto Garibaldi a La Maddalena, formalizzato l’accordo con Asl Gallura: arrivano alloggi per i medici. Nel 1907 la nuora dell’Eroe dei due Mondi, Donna Costanza, aveva dato vita alla struttura sanitaria nella zona di Due Strade. Dagli anni Quaranta però era in disuso e le sue condizioni nell’ultimo periodo erano estremamente precarie. Ora c’è stato il recupero e la nuova vita tra Avis e Asl.

La nuova vita tra Avis e Asl

“Il piano terra dell’edificio è stato infatti assegnato all’Avis, che dopo decenni potrà finalmente contare su una sede stabile per le attività di raccolta del sangue – spiegano dal Comune -. Un traguardo significativo che consentirà di incrementare le donazioni e migliorare l’organizzazione dei prelievi, rafforzando così un presidio fondamentale per la salute pubblica. Ma il progetto guarda ancora più avanti. Gli altri locali dello stabile, opportunamente riqualificati, sono stati trasformati in appartamenti destinati al personale medico e sanitario. Attraverso la sottoscrizione di una convenzione con il Comune, tali alloggi sono stati concessi in comodato d’uso all’Asl Gallura. Con l’obiettivo di offrire un supporto concreto a chi opera quotidianamente nel sistema sanitario locale”.

“In un territorio a forte vocazione turistica, dove il costo e la disponibilità degli alloggi rappresentano spesso una criticità, la presenza di residenze dedicate al personale sanitario assume un’importanza strategica. Questi spazi non solo rispondono a un’esigenza logistica immediata, ma diventano anche un incentivo determinante per attrarre medici, infermieri e operatori verso sedi considerate disagiate o periferiche. Garantire condizioni abitative adeguate significa infatti rendere più sostenibile la permanenza sul territorio e, di conseguenza, assicurare continuità e qualità nei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori”.

“Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come sia possibile coniugare la tutela del nostro patrimonio storico con risposte efficaci ai bisogni della comunità – spiega il sindaco, Fabio Lai -. Restituire vita all’Ospedaletto Garibaldi significa restituire valore alla nostra città. La convenzione con l’Asl Gallura segna un risultato importante. Offrire alloggi al personale sanitario è una scelta strategica che guarda al futuro: vogliamo rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per i professionisti della sanità e garantire servizi adeguati ai cittadini tutto l’anno”.

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