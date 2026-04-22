Crescono gli abitanti a Berchidda: il Comune ora punta su giovani e turismo

Nuovo progetto per rilanciare Berchidda.

Crescono gli abitanti a Berchidda e il Comune scommette sul territorio. L’amministrazione lancia nuove iniziative per lo sviluppo economico e sociale. L’amministrazione punta sulla formazione dei giovani e sulla crescita del turismo locale. Lo sportello “Informa bandi” offre assistenza gratuita sui finanziamenti europei a ragazzi e imprese.

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Il servizio.

Francesca Maria Barrottu spiega che il servizio aiuta a ottenere certificazioni linguistiche valide. I giovani possono così acquisire competenze da spendere direttamente nel territorio. Caterina Demartis collega queste azioni al “Progetto Piccoli” per migliorare l’efficienza degli uffici comunali.

Il paese aderisce anche al progetto “Gallura always open” per promuovere gastronomia e cultura. Roberto Rossi sottolinea l’importanza di unire gli operatori per offrire un turismo esperienziale tutto l’anno.

Aumentano i residenti.

Il sindaco Andrea Nieddu vede segnali positivi nel recente aumento della popolazione residente. Egli afferma che la comunità deve “concorrere ad un posizionamento competitivo della nostra comunità nel territorio regionale e nel panorama nazionale”. Secondo il primo cittadino, è fondamentale “creare una rete stabile tra attori istituzionali e operatori del territorio”. Questa strategia mira a collegare stabilmente l’entroterra con i flussi turistici della costa gallurese.

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