Lavori nel piazzale di Santa Reparata a Buddusò, arrivano i fondi

I fondi per i lavori a Buddusò.

Un intervento articolato di manutenzione e riqualificazione interesserà a breve l’area del santuario di Santa Reparata, a Buddusò, con lavori programmati sia per le Cumbessias sia per il piazzale antistante. L’operazione punta a migliorare le condizioni strutturali e funzionali di uno spazio particolarmente frequentato, intervenendo su criticità legate soprattutto alla copertura e al deflusso delle acque.

Nel dettaglio, è previsto il rifacimento del tetto delle Cumbessias, accompagnato da un sistema più efficiente per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane. Allo stesso tempo, verrà eseguito il ripristino di una porzione della pavimentazione della veranda, con l’obiettivo di rendere l’area più sicura e accessibile. Le opere sono state progettate per restituire piena funzionalità alla copertura, eliminare fenomeni di infiltrazione e garantire un corretto scorrimento delle acque meteoriche, riducendo anche il rischio di allagamenti nel piazzale.

L’intervento complessivo è sostenuto da risorse pubbliche per un totale di 170 mila euro, di cui 70 mila provenienti dalla Regione Autonoma della Sardegna e 100 mila stanziati dal Senato su iniziativa del senatore Giovanni Satta. A queste somme si aggiunge un ulteriore finanziamento di 100 mila euro, sempre disposto dal Senato, che sarà destinato a un successivo progetto di riqualificazione riguardante il piazzale della chiesa di Santa Anastasia.

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