A Berchidda l’ex cinema Gaias diventa la “Casa del Dopo di Noi”

A Berchidda nasce la “Casa del Dopo di Noi“: inclusione e riqualificazione urbana nel cuore del centro storico. Il progetto trasformerà l’ex cinema Gaias in una struttura sociosanitaria d’avanguardia. Prevista la demolizione dei volumi incongrui per restituire il panorama alla Piazza del Popolo.

Il centro storico di Berchidda si prepara a una trasformazione radicale che coniuga l’urbanistica d’eccellenza con l’elevata utilità sociale. Il fulcro dell’intervento è la realizzazione della “Casa del Dopo di Noi“, una struttura destinata all’accoglienza di persone con disabilità, che sorgerà negli spazi dell’ex cinema Gaias.

L’iniziativa si inserisce in un contesto urbano delicato, interfacciandosi direttamente con la Piazza del Popolo. Come spiegato dal gruppo di progettazione attraverso le parole di Francesca Oggiano, il tema affrontato è di “assoluta contemporaneità e anche sensibilità”. La struttura è stata concepita per essere una “struttura sociosanitaria denominata e individuata nelle linee regionali come Casa del Dopo di Noi”, con una capacità ricettiva di massimo otto persone che potranno condurre la propria quotidianità con diversi livelli di autonomia.

L’architettura non sarà solo funzionale, ma mirerà a migliorare il paesaggio urbano. Uno degli atti principali sarà infatti “la demolizione del piano alto dell’edificio esistente dell’ex cinema Gaias che apre la visuale della piazza verso l’estensione dell’orizzonte”.

L’ufficio tecnico

Il Comune di Berchidda ha già mosso i passi decisivi per l’attuazione dell’opera. Il responsabile dell’ufficio tecnico, Marco Demarcus, ha confermato che l’ente è “beneficiario di un finanziamento pari a 2,4 milioni”. Su un quadro economico complessivo di fattibilità tecnica ed economica pari a 5,4 milioni di euro.

Attualmente l’iter procedurale avanza con decisione, avendo già superato fasi cruciali per la realizzazione dell’opera. Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo all’intero intervento da 5,4 milioni di euro.

In continuità con questo risultato, l’amministrazione si appresta ad approvare a brevissimo il progetto esecutivo del primo stralcio, per un importo di 1,4 milioni di euro. Contestualmente a questo passaggio, verranno avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, così da dare immediata attuazione all’intervento strutturale.

L’amministrazione comunale ha espresso forte soddisfazione per il traguardo raggiunto. Il consigliere Letizia Gaias ha definito l’opera come un “lavoro di grande soddisfazione”. Per il consigliere Francesco Gaias il progetto è “fortemente voluto da questa amministrazione già dalla prima legislatura”.

Il Sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, ha delineato il valore simbolico dell’intervento: “L’ex Cinema Gaias, da luogo della memoria dell’intera comunità, diventerà il dopo di noi, luogo del cuore, dell’accoglienza e dell’inclusione”. Secondo il primo cittadino, l’opera rappresenta l’intervento più qualificante degli ultimi dieci anni, capace di cambiare “il volto paesistico, panoramico, architettonico, urbanistico e la concezione stessa della socialità nel cuore del Paese”.

La Casa del Dopo di Noi si ispirerà all’esperienza dell’Orchestra Spensierata e adotterà standard qualitativi tipici del Nord Europa, con “ambienti accoglienti, inclusivi, laboratoriali” e l’uso di “cromatismi tenui capaci di cogliere le sensibilità e le fragilità delle persone speciali”.

Il completamento definitivo dell’opera strategica, stimato in ulteriori 3-4 milioni di euro, sarà supportato dalle nuove risorse della programmazione territoriale 2021-27.

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