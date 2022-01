Berchidda e il festival Time in Jazz sbarcano su Rai 3

Il festival Time in Jazz nel programma “Generazione Bellezza” su Rai 3

Berchidda e il festival Time in Jazz al centro del piccolo schermo nella puntata di questa sera (domenica 2 gennaio) di “Generazione bellezza”, il programma di cui è autore e conduttore Emilio Casalini – progettista culturale, giornalista e scrittore -, in onda ogni giorno (da sabato scorso fino al 9 di questo mese) in prima serata su RAI 3.



Giunto alla sua seconda edizione, “Generazione bellezza” racconta i progetti, i modelli di sviluppo, le storie di singole persone o di intere comunità del nostro Paese che, in modi diversi, si impegnano con creatività e coraggio per determinare il proprio destino e quello del territorio che li ospita: per generare bellezza, come suggerisce il titolo della trasmissione. La bellezza dei luoghi che stimola ad agire, le azioni concrete delle persone che creano una nuova bellezza di cui tutti possono fruire. La nostra economia nella versione più moderna, condivisa e sostenibile, dove la tutela e la valorizzazione generano sviluppo, lo sviluppo porta occupazione, e l’occupazione democrazia.



La puntata che inizierà alle 20.30, racconta come si possa organizzare un festival con trentaquattro edizioni all’attivo, Time in Jazz, ideato nel 1988 e diretto da Paolo Fresu nella natìa Berchidda, tra il Logudoro e la Gallura, che diventa occasione di crescita per un paese e la sua comunità, valorizzandone le radici, le tradizioni, e mostrando che di cultura si può vivere.



Nella seconda parte della trasmissione si parlerà di un altro borgo che lega allo spettacolo parte della propria economia e identità, Monticchiello, in Toscana, dove da cinquantacinque anni la comunità è coinvolta nella messa in scena di un’opera teatrale, scritta, preparata e interpretata dagli stessi abitanti.



Dopo Berchidda, altre due puntate di “Generazione bellezza” sono ambientate in Sardegna: a Lollove, quella in programma mercoledì 5 gennaio, e a Mamoiada, venerdì 7.