Disagi a Berchidda per i lavori Abbanoa, cosa c’è da sapere

I lavori di Abbanoa a Berchidda.

Nel comune di Berchidda, mercoledì 14 gennaio, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica che potrebbe comportare disagi temporanei per i residenti. Le squadre di Abbanoa interverranno per sostituire saracinesche, apparecchiature idrauliche e pezzi speciali, operazioni che richiedono la sospensione momentanea dell’erogazione nei tratti interessati. L’interruzione del servizio è prevista a partire dalle 8 del mattino fino al termine dei lavori, stimato per le 17, e durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi cali di pressione e sospensioni temporanee nelle zone interessate. Al termine dell’intervento l’erogazione tornerà a pieno regime.

Il gestore fa sapere che i tecnici cercheranno di ridurre al minimo la durata dello stop e di riattivare l’erogazione anticipatamente qualora le operazioni si concludessero prima del previsto. Eventuali anomalie possono essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. L’azienda precisa inoltre che, al momento della riapertura della rete, l’acqua potrebbe presentare una temporanea torbidità, fenomeno dovuto allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni.

