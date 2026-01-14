Berchidda, al via le domande per il sostegno ai disabili

Le indicazioni a Berchidda per la legge 162 e il sostengo ai disabili



L’amministrazione comunale di Berchidda annuncia l’apertura dei termini per il sostegno alle persone disabili. C’è tempo fino al 3 aprile 2026 per presentare le istanze.

L’Amministrazione comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici previsti dalla Legge 162/98, finalizzati alla realizzazione di piani personalizzati a sostegno di persone con disabilità grave. L’iniziativa, riferita all’annualità 2026, mira a garantire interventi mirati per migliorare la qualità della vita di minori, adulti e anziani in condizioni di fragilità.

Requisiti e scadenze

Possono beneficiare della misura esclusivamente i soggetti in possesso della certificazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992. Tale condizione deve risultare certificata entro e non oltre il 31 marzo 2026.

Gli interessati possono ritirare la modulistica necessaria presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Berchidda. Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Per informazioni telefoniche sono attive le seguenti linee:

079 70 39 002

079 70 39 010

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire all’ufficio comunale entro il termine perentorio delle ore 13:00 di venerdì 3 aprile 2026.

Documentazione richiesta

Per la validità dell’istanza è necessario allegare:

Copia della certificazione L. 104/92 (art. 3, comma 3).

Scheda sanitaria debitamente compilata dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di libera scelta o da un medico di struttura pubblica.

Scheda sociale, da compilarsi direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Attestazione ISEE 2026 per prestazioni socio-sanitarie.

I nuovi piani personalizzati approvati avranno decorrenza ufficiale a partire dal 1° maggio 2026.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui