Telti dice addio all’ex consigliere comunale Gesuino Todde

Addio a Gesuino Todde.

Telti è in lutto per la scomparsa di Gesuino Todde. Ex consigliere comunale, se ne è andato all’età di 70 anni. Ieri pomeriggio i funerali di una delle figure politiche più stimate nel piccolo paese della Gallura. A esprimere cordoglio per la sua scomparsa è l’amministrazione del paese che lo ricorda come “non solo un rappresentante delle istituzioni, ma un uomo che ha saputo incarnare i valori più nobili del servizio pubblico”.

L’amministrazione infatti ricorda il suo grande impegno profuso ”in ogni battaglia per il bene comune e il profondo senso del dovere che ha guidato ogni sua azione tra i banchi del Consiglio”. ”Il suo contributo resterà un esempio di dedizione per tutti noi”, sono le parole lasciate sulla pagina istituzionale del Comune, che si è stretta nel dolore della famiglia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui