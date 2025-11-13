Progetto scolastico su “Berchidda e le sue tradizioni”
“Berchidda e le sue tradizioni”: matrimonio Berchiddese protagonista di un progetto didattico rivolto ai bambini.
Si è tenuto con successo il primo incontro del progetto “Berchidda e le sue tradizioni”, un’iniziativa volta a valorizzare e tramandare il patrimonio culturale locale. L’evento ha coinvolto gli alunni della classe terza della Scuola Primaria di Berchidda, affiancati dalle loro insegnanti.
Il tema centrale di questo primo appuntamento è stata una delle tradizioni più note e significative del paese: il “matrimonio berchiddese”. L’incontro ha offerto ai bambini l’opportunità di confrontarsi su questa “istituzione della nostra cultura”, analizzando in profondità le sue specificità.
Durante la discussione, sono state messe in luce le differenze che caratterizzano il matrimonio berchiddese rispetto ai festeggiamenti nuziali in altre località. Un focus particolare è stato dedicato anche all’evoluzione storica del rito, indagando le modifiche intervenute tra i matrimoni del passato e quelli celebrati oggi, e come l’avvento del progresso abbia influenzato usi e costumi.
La giornata didattica si è conclusa con un momento creativo in cui i giovani studenti sono stati invitati a rappresentare la loro visione del “matrimonio berchiddese” attraverso un disegno, trasformando il sapere acquisito in espressione artistica. L’ultima fase dell’incontro ha visto i bambini impegnati nella scelta della loro lettura mensile, a suggellare l’importanza della promozione della cultura a tutto tondo.
L’Amministrazione Comunale di Berchidda, insieme a Studio e Progetto 2 – Impresa Sociale, ha espresso gratitudine per l’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dai bambini e ha ringraziato le insegnanti e la responsabile di plesso per la consueta e preziosa collaborazione al progetto.