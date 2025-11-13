Coop e imprese associate a Olbia per i vent’anni di Agci Gallura Nuoro

Agci Gallura Nuoro: “Vent’anni di cooperazione tra radici e futuro”
A Olbia l’assemblea per l’anniversario di Agci Gallura Nuoro, intitolata “Vent’anni di cooperazione tra radici e futuro”. La celerbazione venerdì 7 novembre al Felix Hotel di Olbia.
“L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e festa per celebrare due decenni di cooperazione, crescita e sviluppo condiviso sui territori della Gallura e del Nuorese. L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo cooperativo e delle imprese associate per ripercorrere la storia dell’Associazione e delineare le prospettive future”.
“I lavori sono stati introdotti e moderati da Giovanni Loi, Presidente di AGCI Sardegna. Sono seguiti gli interventi di un nutrito parterre di autorità e rappresentanti di enti e associazioni, che hanno sottolineato l’importanza del modello cooperativo in Sardegna:
- Michele Fiori, Presidente AGCI Gallura Nuoro.
- Giuseppe Meloni, Assessore alla Programmazione e al Bilancio della Regione Sardegna.
- Anna Paola Aisoni, Vice Presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna.
- Sabrina Serra, Vicesindaco del Comune di Olbia.
- Bruno Brandano, Segretario Territoriale CISL Gallura.
- Federico Fadda, Confartigianato Gallura.
- Gianni Pintus, Presidente AGCI Sassari.
Il presidente Michele Fiori e le tappe
“Il presidente Michele Fiori ha tenuto l’intervento centrale della giornata, tracciando un’articolata panoramica della storia, della crescita e delle future sfide di AGCI Gallura Nuoro.
Le Origini (2004-2005): L’Associazione nacque nel settembre 2004 in Gallura. La costituzione ufficiale di AGCI Gallura avvenne nel marzo 2005.
La Crescita e il Radicamento: L’associazione si è consolidata offrendo servizi essenziali (consulenza, formazione) e diventando un interlocutore chiave, anche grazie alla creazione del TAG – Tavolo Associazioni Galluresi, un esempio di forte collaborazione tra corpi intermedi locali.
La Nascita dell’Interprovinciale (2020): Il 10 ottobre 2020 è stata istituita AGCI Interprovinciale Gallura-Nuoro, estendendo la rappresentanza all’area nuorese, con l’inaugurazione della nuova sede di Nuoro nel marzo 2022.
Numeri della Cooperazione: Oggi l’Associazione conta 75 cooperative aderenti e circa 3.000 soci/socie (lavoratori/lavoratrici), generando un fatturato aggregato di oltre 50 milioni di euro (dato al 31.12.2023)”.
“Il Presidente Fiori ha citato il Presidente Nazionale Massimo Mota: “La cooperativa deve essere la risposta alla rassegnazione: è un modo concreto per non arrendersi”. La strategia futura si concentra su: innovazione digitale, sostenibilità, coesione territoriale, partecipazione giovanile e parità di genere, includendo la riflessione sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale come strumento di crescita”.
Esperienze e testimonianze
“A partire dalle ore 11:15, hanno preso la parola i rappresentanti di alcune cooperative associate per condividere esperienze e testimonianze dirette di cooperazione attiva nei vari settori:
- Piero Diana, Presidente della Coop. Compagnia Portuale Filippo Corridoni.
- Nicolò Fiori, Presidente della Coop. Oltrans Service, insieme a Selene Fiori, Socia.
- Michele Ruiu per la Coop. Includo.
- Chiara Muggittu per la Coop. Nuova Era.
- Giovanna Derosas per l’Associazione Sardegna nel Cuore.
“Le conclusioni dell’Assemblea sono state affidate a Massimo Mota, Presidente di AGCI Nazionale, che ha rafforzato il messaggio sul valore etico ed economico della cooperazione, incoraggiando AGCI Gallura Nuoro a proseguire nel suo percorso di rinnovamento e impegno sul territorio per un futuro di speranza operativa”.