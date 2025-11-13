Coop e imprese associate a Olbia per i vent’anni di Agci Gallura Nuoro

Agci Gallura Nuoro: “Vent’anni di cooperazione tra radici e futuro”

A Olbia l’assemblea per l’anniversario di Agci Gallura Nuoro, intitolata “Vent’anni di cooperazione tra radici e futuro”. La celerbazione venerdì 7 novembre al Felix Hotel di Olbia.

LEGGI ANCHE: Agci Gallura Nuoro compie 20 anni e li festeggia a Olbia

“L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e festa per celebrare due decenni di cooperazione, crescita e sviluppo condiviso sui territori della Gallura e del Nuorese. L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo cooperativo e delle imprese associate per ripercorrere la storia dell’Associazione e delineare le prospettive future”.

“I lavori sono stati introdotti e moderati da Giovanni Loi, Presidente di AGCI Sardegna. Sono seguiti gli interventi di un nutrito parterre di autorità e rappresentanti di enti e associazioni, che hanno sottolineato l’importanza del modello cooperativo in Sardegna:

Michele Fiori, Presidente AGCI Gallura Nuoro.

Giuseppe Meloni, Assessore alla Programmazione e al Bilancio della Regione Sardegna.

Anna Paola Aisoni, Vice Presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna.

Sabrina Serra, Vicesindaco del Comune di Olbia.

Bruno Brandano, Segretario Territoriale CISL Gallura.

Federico Fadda, Confartigianato Gallura.

Gianni Pintus, Presidente AGCI Sassari.

Il presidente Michele Fiori e le tappe

“Il presidente Michele Fiori ha tenuto l’intervento centrale della giornata, tracciando un’articolata panoramica della storia, della crescita e delle future sfide di AGCI Gallura Nuoro.

Le Origini (2004-2005): L’Associazione nacque nel settembre 2004 in Gallura. La costituzione ufficiale di AGCI Gallura avvenne nel marzo 2005.

La Crescita e il Radicamento: L’associazione si è consolidata offrendo servizi essenziali (consulenza, formazione) e diventando un interlocutore chiave, anche grazie alla creazione del TAG – Tavolo Associazioni Galluresi, un esempio di forte collaborazione tra corpi intermedi locali.

La Nascita dell’Interprovinciale (2020): Il 10 ottobre 2020 è stata istituita AGCI Interprovinciale Gallura-Nuoro, estendendo la rappresentanza all’area nuorese, con l’inaugurazione della nuova sede di Nuoro nel marzo 2022.

Numeri della Cooperazione: Oggi l’Associazione conta 75 cooperative aderenti e circa 3.000 soci/socie (lavoratori/lavoratrici), generando un fatturato aggregato di oltre 50 milioni di euro (dato al 31.12.2023)”.

“Il Presidente Fiori ha citato il Presidente Nazionale Massimo Mota: “La cooperativa deve essere la risposta alla rassegnazione: è un modo concreto per non arrendersi”. La strategia futura si concentra su: innovazione digitale, sostenibilità, coesione territoriale, partecipazione giovanile e parità di genere, includendo la riflessione sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale come strumento di crescita”.

Esperienze e testimonianze

“A partire dalle ore 11:15, hanno preso la parola i rappresentanti di alcune cooperative associate per condividere esperienze e testimonianze dirette di cooperazione attiva nei vari settori:

Piero Diana, Presidente della Coop. Compagnia Portuale Filippo Corridoni.

Nicolò Fiori, Presidente della Coop. Oltrans Service, insieme a Selene Fiori, Socia.

Michele Ruiu per la Coop. Includo.

Chiara Muggittu per la Coop. Nuova Era.

Giovanna Derosas per l’Associazione Sardegna nel Cuore.

“Le conclusioni dell’Assemblea sono state affidate a Massimo Mota, Presidente di AGCI Nazionale, che ha rafforzato il messaggio sul valore etico ed economico della cooperazione, incoraggiando AGCI Gallura Nuoro a proseguire nel suo percorso di rinnovamento e impegno sul territorio per un futuro di speranza operativa”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui