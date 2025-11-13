Nuovo lutto a Buddusò, il paese piange Giacomino Demontis

Buddusò piange Giacomino Demontis morto in un incidente come Sebastiano.

Una nuova vittima di un incidente stradale di Buddusò, a pochi giorni dopo la scomparsa del carabiniere 23enne Sebastiano Marrone. Proprio oggi nel giorno dei funerali del militare rimasto vittima di una tragedia in strada a San Severo (Foggia) il paese ora piange anche Giacomino Demontis, camionista di 72 anni, morto questa mattina a Pattada.

Giacomino era molto conosciuto nel paese gallurese e da anni girava la Sardegna con il suo lavoro da camionista. Come il giovane Sebastiano era voluto molto bene a Buddusò. Con la scomparsa di Demontis la città si ritrova a dover dare un altro triste addio. Intanto sul caso è stata aperta un’inchiesta, per fare luce sulla drammatica fatalità che ha coinvolto il 72enne.

