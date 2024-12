Da lunedì 16 dicembre i biglietti alla cieca per il prossimo Time in Jazz

Si chiamano “Blind tickets“, sono i biglietti “alla cieca” per il Time in Jazz 2025: sconti per chi li compra senza conoscere il cartellone. Da lunedì 16 dicembre su Vivaticket abbonamenti a prezzo ridotto per i concerti della 38esima edizione del festival.



L’inno alla gioia di Fresu

“Il tema della trentottesima edizione di Time in Jazz sarà un inno alla gioia e una ode alla bellezza. A dimostrare che il mondo è meraviglioso nonostante tutto”: parola di Paolo Fresu, che lancia così i primi indizi sull’appuntamento della prossima estate con il festival da lui fondato (nel 1988) e diretto; appuntamento in calendario nelle date abituali, dall’8 al 16 agosto, con un cartellone come sempre fitto di concerti (ma non solo) che si snoderà tra il suo paese natale, Berchidda (Ss), e gli altri centri del nord Sardegna coinvolti.

In attesa di svelare il programma, Time in Jazz lancia anche quest’anno la campagna “blind tickets“: a partire da lunedì 16 dicembre, a mezzogiorno, sarà possibile acquistare su Vivaticket l’abbonamento al prezzo speciale di 100 euro; un’offerta disponibile fino al 31 dicembre, pensata per premiare la fiducia del pubblico più affezionato che potrà assicurarsi così, con minore spesa, l’accesso a tutti i concerti delle cinque serate in programma dall’11 al 15 agosto a Berchidda, nell’arena allestita in piazza del Popolo, pur non conoscendo ancora gli artisti in cartellone. I posti a disposizione in platea sono numerati e si potranno scegliere sulla mappa al momento dell’acquisto attraverso la pagina di Vivaticket “Abbonamento Time in Jazz 2025”.

Per ulteriori informazioni, si può contattare la segreteria di Time in Jazz al numero 320 38 74 963 o all’indirizzo email info@timeinjazz.it. Notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.timeinjazz.it e sui canali social Facebook, Instagram, X e Telegram.

