“Sos cantadores a chiterra”: un tuffo nella tradizione a Berchidda

Appuntamento a Berchidda per “Sos cantadores a chiterra”

Il Comune di Berchidda si prepara ad ospitare una delle espressioni più autentiche della Sardegna: “Sos Cantadores a Chiterra”. L’appuntamento è fissato per Venerdì 21 Novembre, alle ore 19:00, presso il Teatro Santa Croce, sotto l’egida e l’organizzazione dell’Associazione Culturale Ammentos e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il “Cantu a Chiterra” è una forma d’arte popolare tipica della Sardegna, in particolare delle regioni del Logudoro e del Goceano. Non è un semplice concerto, ma una vera e propria gara di canto poetico estemporaneo dove i “cantadores” si sfidano in rima su temi dati, accompagnati dalla chitarra e, spesso, dalla fisarmonica. È un patrimonio orale che incarna la storia, la lingua e l’anima dell’isola.

La serata di Berchidda vedrà salire sul palco alcuni tra i nomi più apprezzati e storici del panorama del cantu a chiterra, garantendo una performance di altissimo livello e fedele alla tradizione.

Alla voce:

Adriano Piredda

Gianni Denanni

Tino Bazzoni

Agli strumenti:

Chitarra: Nino Manca

Fisarmonica: Davide Caddeo

Ospiti speciali

Alice Berria

Franca Pinna

A condurre l’evento, guidando il pubblico attraverso le complesse strutture del canto estemporaneo e presentando i duellanti, sarà Mario Zamburru.

Questo evento, promosso dall’Associazione Ammentos, non è solo intrattenimento, ma un’importante iniziativa per la tutela e la promozione della cultura sarda. Portare “Sos Cantadores a Chiterra” a Berchidda è un modo per tramandare alle nuove generazioni un’arte che rischia di affievolirsi, celebrando allo stesso tempo l’identità e le radici profonde del territorio. È un invito a riscoprire la bellezza della parola poetica e la melodia degli strumenti tradizionali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui