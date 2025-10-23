Da Berchidda a Capo Figari, ecco “Scoprendo Golfo Aranci”

Da Berchidda l’escursione a Capo Figari

Per gli amanti del trekking, della natura e della storia, c’è un appuntamento da non perdere da Berchidda a Capo Figari. Sabato 8 novembre 2025 torna l’iniziativa “Scoprendo Golfo Aranci”, un’escursione guidata che porterà i partecipanti a esplorare il fascino selvaggio di Capo Figari e dell’Isola di Figarolo.

L’evento offre un’occasione unica per immergersi in uno dei luoghi più suggestivi e incontaminati della Sardegna.

Un viaggio tra natura e storia

La destinazione principale sarà la splendida Cala Moresca, parte dell’Area SIC (Sito di importanza Comunitaria) di Capo Figari e Isola di Figarolo. I partecipanti saranno accompagnati lungo il percorso dalla Guida Escursionistica Ambientale Pasqualina Carta, che aiuterà a scoprire la ricca flora e fauna locale.

L’escursione non sarà solo un’esperienza naturalistica. Il percorso condurrà i visitatori fino all’antica fortificazione militare, una silenziosa testimonianza della storia del territorio, offrendo panorami mozzafiato e spunti di riflessione sul passato strategico di questa lingua di terra protesa sul mare.

Il tuffo nel borgo marinaro

L’iniziativa non si concluderà con il rientro dai sentieri. Dopo una suggestiva passeggiata storica immersa nel verde e nel blu del mare, l’itinerario prevede infatti la visita al “pittoresco villaggio dei pescatori”, il “cuore pulsante dell’antico borgo marinaro”. Sarà l’occasione ideale per concludere la giornata assaporando l’atmosfera autentica di Golfo Aranci.

L’appuntamento è quindi fissato per l’8 novembre. Gli organizzatori invitano gli interessati a prepararsi per una giornata all’insegna dell’avventura e della scoperta.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero: 3519383481.

