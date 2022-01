Il nuovo centro disabili a Berchidda.

Nell’area dell’ex cinema di Berchidda nascerà un centro per disabili. Da parecchi anni lo stabile, un tempo luogo di aggregazione per gli abitanti del paese, viveva in uno stato di degrado e abbandono. L’amministrazione comunale ha deciso di recuperarlo e realizzare un’opera molto importante per accogliere e dare dignità alle persone più fragili.

“Oggi è un momento storico molto importante per la comunità di Berchidda – ha detto l’assessora alle politiche sociali, Letizia Gaias – questo luogo verrà trasformato e valorizzato in quella che verrà definita la casa del dopo di noi. Un luogo dove si riscopriranno attività socio culturale dedicato soprattutto a persone con disabilità. Ci teniamo a raccontare una parte di questa storia successivo all’acquisto di questo immobile dalla famiglia Gaias e che intendiamo ricordare all’interno della struttura alla famiglia. Oggi stiamo iniziando i lavori, che faranno riprendere vita alla struttura”.

Entusiasta anche il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu. “Iniziamo a scrivere una nuova pagina nella storia urbanistica sociale della nostra comunità – ha dichiarato -, ci troviamo nel pieno centro del comune dove dominava incontrastata una struttura edificata nel secondo dopo guerra, che nel tempo ha subito deterioramenti e fatti incendiari che ne hanno compromesso definitivamente il suo equilibrio orbanistico e nel tempo questo sito è diventato teatro di problemi igienico-sanitari”. Il costo dei lavori è di 1 milione e mezzo di euro. Un’opera strategica che ha come obiettivo quello di conferire decoro urbano ma anche inclusione sociale.