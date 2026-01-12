Disagi al liceo artistico di Olbia, mancano luce e riscaldamento

I disagi al liceo artistico di Olbia.

Oggi gli studenti del liceo artistico di Olbia non hanno potuto accedere all’istituto per un guasto elettrico, mentre il riscaldamento funziona a intermittenza da tempo. Il caso si inserisce in un quadro più ampio. Molti istituti, gestiti dalla Provincia, devono affrontare quotidianamente problemi legati a impianti vecchi e spazi insufficienti, con conseguenze sul regolare svolgimento delle lezioni.

I guasti frequenti e i malfunzionamenti degli impianti impediscono di garantire temperature adeguate durante le ore scolastiche. In alcune aule è stata segnalata anche la presenza di muffa, rendendo l’ambiente non idoneo e potenzialmente dannoso per la salute. Gli studenti evidenziano come la situazione comprometta il diritto a un’istruzione sicura e confortevole, arrivando a domandarsi se per affrontare le lezioni sia necessario portare con sé una coperta oltre a libri e quaderni.

