Nuova candidatura per Andrea Nieddu alla guida di Berchidda

Si ricandida Andrea Nieddu attuale sindaco di Berchidda.

Con una nuova proposta di continuità amministrativa, il sindaco uscente di Berchidda, Andrea Nieddu, ha annunciato la propria ricandidatura alla guida del Comune. La decisione conferma la volontà di proseguire il percorso politico già avviato negli anni precedenti, rilanciando il proprio impegno a favore della comunità locale. Nieddu, già alla guida dell’ente nelle ultime consiliature, ha ribadito la disponibilità a mettersi nuovamente al servizio del paese, sottolineando la volontà di garantire presenza e attenzione alle esigenze del territorio. La scelta di ripresentarsi viene letta come un segnale di continuità amministrativa e di volontà di portare avanti i progetti avviati.

“Il mio impegno per Berchidda e i berchiddesi continua insieme a quanti hanno contribuito finora a un cambiamento della cultura politica del paese e a chi si appresta a compiere un nuovo viaggio nella continuità – afferma il sindaco Andrea Nieddu -. Siamo una lista civica in cui trovano posto tutte le sensibilità e i settori della vita sociale, economica e culturale del paese. Abbiamo un programma chiaro, con obiettivi concreti e realizzabili basati sull’esperienza e le competenze della buona amministrazione”.

“I valori condivisi di centralità e dignità della persona saranno il nostro faro: il rispetto della persona prima di tutto, senza distinzione di appartenenze, ruolo o condizione; con i suoi bisogni e difficoltà, con le sue aspettative – prosegue il primo cittadino -. Metteremo sempre al centro i cittadini, la nostra storia, la nostra cultura. Assumeremo decisioni eque, senza pregiudizi o favoritismi, mai contro qualcuno o qualcosa; avremo cura e attenzioni per i più deboli e serviremo gli interessi pubblici e il bene comune”.

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