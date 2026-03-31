Mancano i medici, Berchidda senza guardia medica per 2 giorni a Pasqua

Chiude la guardia medica per due giorni a Berchidda.

Mancano i medici e Berchidda è costretta a chiudere la guardia medica per due giorni, a Pasqua e alla vigilia. La carenza di personale sanitario continua a generare disagi strutturali nella gestione dei servizi di prossimità in Sardegna.

Attraverso una nota ufficiale, la ASL Gallura ha comunicato la presenza di forti criticità nella copertura dei turni presso l’ambulatorio di continuità assistenziale di Berchidda per il prossimo mese di aprile. La direzione del distretto di Olbia ha sottolineato le enormi difficoltà nel reperire i medici, rendendo impossibile garantire la piena operatività del servizio per l’intero arco mensile.

Turni scoperti.

Nello specifico, è stata segnalata l’attuale impossibilità di coprire i turni di guardia medica previsti per le giornate del 4 e del 5 aprile. Nonostante gli sforzi messi in atto dalla struttura per individuare professionisti disponibili, allo stato attuale il presidio non potrà assicurare la consueta assistenza durante tali date. La cittadinanza è stata pertanto invitata a prestare massima attenzione a queste variazioni, che incidono direttamente sulla continuità delle cure primarie nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Pazienti costretti da andare al pronto soccorso di Olbia.

Per sopperire a tale mancanza e garantire comunque la sicurezza dei residenti, viene indicato di fare esclusivo riferimento al Servizio di emergenza territoriale 118 o, in caso di urgenti necessità, di rivolgersi direttamente al Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Olbia. In alternativa, per le prestazioni non urgenti ma non differibili, resta attivo il numero unico 116117; la centrale operativa provvederà a indirizzare l’utenza verso le altre sedi di Guardia medica del territorio disponibili.

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