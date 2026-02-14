Il maltempo spegne la luce a Berchidda, numerosi disagi

Disagi a Berchidda per la mancanza di energia elettrica.

A Berchidda il maltempo ha provocato interruzioni della corrente elettrica, lasciando diverse famiglie senza luce e creando disagi in più quartieri. L’amministrazione comunale ha mantenuto un costante coordinamento con E-Distribuzione, impegnata a ripristinare un nuovo guasto registrato nella giornata odierna.

I lavori di riparazione richiederanno alcune ore, al termine delle quali sarà possibile ripristinare l’erogazione di energia elettrica nelle varie zone rurali e urbane interessate. L’ente gestore ha assicurato che le squadre sono al lavoro per ridurre al minimo i disagi e garantire il ritorno alla normale funzionalità della rete elettrica.

