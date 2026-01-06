Lavori nella rete Abbanoa di Berchidda, problemi con l’acqua

I problemi con l’acqua a Berchidda.

Giornata di disagi programmati per i residenti di alcune zone di Berchidda. La società Abbanoa ha comunicato che nella giornata di giovedì 8 gennaio verranno effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale.

I dettagli dell’intervento.

Le squadre tecniche del Gestore saranno impegnate nella sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche strategiche. Il cantiere si concentrerà in un punto nevralgico della rete, situato all’incrocio tra via Giovanni XXIII e via Coghinas. L’operazione rientra nel piano di efficientamento delle infrastrutture per garantire una migliore gestione delle pressioni e ridurre il rischio di perdite in futuro.

Orari e zone interessate.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l’erogazione dell’acqua verrà sospesa dalle ore 8 fino alle ore 17. Nello specifico, i disagi riguarderanno via Giovanni XXIII e via Coghinas. Oltre all’interruzione totale nelle vie citate, nelle zone limitrofe potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee anomalie nel flusso idrico.

Il ripristino del servizio.

Abbanoa ha assicurato che i propri tecnici lavoreranno per limitare al minimo i tempi di intervento. Qualora le operazioni dovessero concludersi prima del previsto, l’erogazione dell’acqua verrà ripristinata in anticipo rispetto all’orario comunicato. Al momento del riavvio, non si escludono brevi episodi di torbidità dell’acqua, fenomeno comune dopo i lavori di manutenzione sulle condotte.

