Addio a Ermanno Lecca.

Grande dolore a San Teodoro per la scomparsa, all’età di 71 anni, di Ermanno Lecca, particolarmente conosciuto in paese, tanto che nei social è pieno di foto che lo ritraggono in gioventù, sempre con i suoi immancabili baffi.

Da tempo pensionato, Ermanno era un uomo colto, intelligente e ironico, capace sempre di strappare un sorriso a chi lo incontrava. Le sue divertenti battute mancheranno sicuramente a molti. Non era sposato e non aveva figli, ma era circondato da tanti affetti. E’ questo il ricordo, non solo dei suoi tanti amici, ma di chi non ha avuto purtroppo il tempo di conoscerlo personalmente. Nell’ultimo periodo della sua vita era in cura all’ospedale di Olbia, a causa di una malattia.