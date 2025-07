Esce “Armonia”, il nuovo singolo del gruppo folk Prendas

Armonia, nuovo singolo dei Prendas.

E’ uscito il 27 giugno su tutte le piattaforme digitali Armonia, nuovo singolo dei Prendas che anticipa la pubblicazione del prossimo album in studio, prodotto da La Stanza Nascosta Records. I Prendas, storico gruppo sardo fondato nel 1987, tornano con una formazione rinnovata e con un brano che prosegue idealmente il percorso tracciato da Sole Ruju, Prendas Live in Sardinia e Hiknusa.

In questi lavori, la tradizione musicale sarda, e in particolare il su connottu, si apre al dialogo con linguaggi diversi e influenze world, in una ricerca stilistica che mescola la radice isolana con elementi della tradizione spagnola, come nel canto in re a chitarra. Il risultato è una visione sonora ampia, stratificata, in cui la sperimentazione convive con il rispetto per le origini.

Il brano è un inno appassionato alla vita, un canto dedicato all’amore condiviso e incondizionato, attraversato da una dimensione quasi mistica. Ad accompagnare il singolo è il videoclip ufficiale, con regia e montaggio di Irene Franchi e riprese di Roberto Cadeddu, disponibile dal 3 luglio. Il video restituisce visivamente l’atmosfera lirica ed evocativa del brano.

I Prendas nascono da un’idea di Giovanni Marongiu, diplomato al Conservatorio Luigi Canepa e attivo come armonizzatore di canti popolari per voci virili e miste in diversi centri della Sardegna, come Berchidda, Silanus, Bultei e Anela. Marongiu ha inoltre diretto il Coro Sant’Alene di Tula ed è stato insegnante di vocalità nella scuola civica di Tula, oltre che maestro di canto a cappella nella parrocchia di San Sebastiano e di Santa Lucia a Berchidda.

Nel tempo, la formazione si è arricchita del contributo di oltre ventisei musicisti, provenienti da esperienze differenti, con un approccio sempre orientato alla contaminazione e all’evoluzione stilistica. Questo percorso ha condotto all’ibridazione con sonorità greche, balcaniche, montenegrine e arabe, affiancando all’uso degli strumenti tradizionali sardi – launeddas, sulittos, benas e pippajolos – strumenti più recenti come violini, viole, flauti, chitarroni, bassi acustici e percussioni etniche.

Dall’album di debutto Prendas (Tecno Record), la discografia del gruppo si è arricchita con lavori significativi come Umbras (2002) e Auroras (2006), pubblicati da Frorias e impreziositi dalla collaborazione con il jazzista Paolo Fresu, fino a Sole Ruju (2010, Alfamusic Studio), Prendas Sardinia Live (2013, Bagutti) e Hiknusa (2016, Out Recording Studio).

Accanto alla produzione discografica, i Prendas portano avanti una intensa attività live, partecipando a festival folk, rassegne di musica colta e manifestazioni di carattere socio-culturale in varie regioni italiane (tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio) e all’estero, con esibizioni in Slovenia, Spagna, Svizzera e Francia, dove hanno ottenuto ampi consensi da pubblico e critica.

Attualmente il gruppo è impegnato, in collaborazione con l’associazione culturale Kuncordia e con il gruppo spagnolo Dulzaineros del Bajo Aragón di Zaragoza, nel progetto Incontro di Voci e Suoni del Mediterraneo. Questo progetto prevede una serie di concerti in Sardegna e in Spagna, affiancati da una mostra dedicata agli strumenti musicali del bacino del Mediterraneo, tra cui lire bizantine ad arco e pizzico, chitarre battenti a dieci corde, chitarre barocche sarde a dodici corde, aulos, dulzainas, kurail, sulittos, pippajolos, launeddas e benas cun corru.

