Sale sul traghetto per Olbia e scompare: si cerca un uomo

Un 65enne diretto a Olbia è scomparso nel nulla dal traghetto.

Un uomo che si trovava sul traghetto per Olbia risulta scomparso nel nulla. Stando a quanto riporta l’Unione Sarda, si tratta di un turista 65enne originario di Roma. In queste ore sono iniziate le ricerche in mare, coordinate dalla Direzione Marittima di Olbia.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti a bordo del traghetto e secondo le verifiche della Guardia Costiera, il 65enne si trovava a bordo della Athara della Tirrenia diretta all’Isola Bianca. Tuttavia, non è sbarcato dal traghetto.

