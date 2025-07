Incidente stradale a Olbia.

Questa sera, intorno alle 21, per cause in corso di accertamento, uno scooter e un’auto si sono scontrate all’incrocio di via Porpora.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’American Bar. Stando ai primi accertamenti, ad avere la peggio è stato un ragazzo minorenne, che è stato portato a Sassari con un elisoccorso del 118. Le sue condizioni sono gravi.

