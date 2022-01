Le strade della Gallura, tra cantieri e progetti per il 2022

Le strade e i trasporti in Gallura.

Uno dei problemi più sentiti in Gallura è proprio quello della viabilità e delle infrastrutture stradali, che da sempre è uno degli ostacoli nello sviluppo del territorio. Problematiche che riguardano tutta l’Isola. Tanti i progetti sulla carta, i cantieri in corso e altrettanti quelli che sono in dirittura di arrivo.

Lo stato dell’arte delle infrastrutture stradali. “E’ difficile circoscrivere il problema alla sola Gallura – dichiara il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera Nardo Marino -. Abbiamo un problema serio di strade che necessitano di manutenzione e di ammodernamento. Un territorio che ha molte strade provinciali, ma l’ente non ha né i fondi sufficienti che il personale per occuparsene. Io auspico che la Sardegna segua il modello di regioni anche più ricche che hanno ceduto all’Anas le loro strade provinciali e questo può essere un buon punto di partenza per far partire molti lavori interrotti. Ci auguriamo che questo possa succedere anche da noi”.

Il bilancio del 2021

Un finanziamento di 14 milioni riguarda il secondo tratto della 131 da Padru alla strada a scorrimento veloce, mentre è stato portato a compimento l’ultimo stralcio della strada Abbasanta-Buddusò-Olbia. “I lavori sono quasi finiti e a breve questo prmetterà il collegamento tra la Bassa Gallura e il Monte Acuto – assicura il sub-commissario per la provincia della Gallura, Pietro Carzedda – Per quanto riguarda la manutenzione delle altre strade provinciali, stiamo portando a compimento i lavori dell’80% e abbiamo investito 3 milioni di euro. In accordo con il Comune di Arzachena abbiamo sistemato la viabilità della Costa Smeralda”.

Perenne è, invece, il cantiere della Olbia-Sassari, dove i lavori attualmente in fase di realizzazione sono quelli riguardanti il lotto 2, ovvero il tratto di Ozieri e Chilivani e il lotto 4, che collega Oschiri e Berchidda. Altro problema è quello delle manutenzioni di numerose strade provinciali.

I cantieri e i progetti che partiranno presto.

Due i cantieri che nel nuovo anno vedranno finalmente la luce. Uno è quello riguardante il progetto della Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa, l’altro è quello della ricostruzione della strada di Monte Pino, distrutta dal ciclone Cleopatra nel 2013. Va avanti il progetto della Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa, che prevede anche la realizzazione di una quattro corsie e l’ammodernamento del tratto a due corsie. Un progetto che la Gallura attende da più di 30 anni. “L’iter è in corso di progettazione – dichiara il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera Nardo Marino -. Si auspica che nel 2022 si apra il cantiere. E’ un’infrastruttura molto importante per il territorio, non solo per l’ammodernamento della rete, ma anche perché mette anche in sicurezza un tratto di strada molto pericoloso”.

Va avanti anche il progetto della grande rotatoria davanti al vecchio Bowling a Olbia. “Si tratta di una battaglia che stiamo portando avanti e a breve convocheremo la conferenza dei servizi – dichiara Carzedda – e sarà finalmente realizzata entro il 2022”.