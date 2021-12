I presepi di Berchidda.

Tra le vie di Berchidda tornano i presepi che rappresentano la Natività. Sono otto le spettacolari installazioni, che fanno parte dell’evento “Notte de Chelu”, giunto alla sua ottava edizione.

I presepi sono artigianali e tutti diversi, sia per la forma che per i colori, molti dei quali hanno caratteristiche locali, come l’uso dei costumi sardi. All’evento fanno sfondo tanti cori, musica e prodotti locali, come i vini del territorio e stanno attirando numerosi visitatori da ogni parte della Sardegna.