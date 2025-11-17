Ultimatum scaduto a Olbia, via le imbarcazioni abusive

La vicenda delle imbarcazioni nella zona della Sacra Famiglia a Olbia.

Giunge alla fase conclusiva la vicenda legata alle piccole imbarcazioni ormeggiate lungo le banchine del quartiere della Sacra Famiglia a Olbia, dove l’ultimatum fissato dal Comune all’inizio di novembre è ormai trascorso. Con la scadenza, è stato avviato lo sgombero dei natanti presenti nell’ansa sud, area interessata dal progetto di riqualificazione Iti che comprende la quasi completata pista ciclabile e la futura realizzazione di un parco affacciato sul mare.

Nelle prime ore della mattina sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di Olbia, affiancati dalla Polizia locale e dal personale tecnico comunale, chiamati a coordinare le operazioni e a verificare la corretta rimozione delle imbarcazioni. Le attività proseguiranno fino al completo ripristino dell’area, passaggio ritenuto indispensabile per consentire l’avanzamento del progetto urbanistico previsto dall’amministrazione.

