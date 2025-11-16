Le prime manovre in vista del voto.

Nel clima politico di Tempio iniziano a emergere le prime mosse in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Tra le ipotesi più discusse c’è la possibile candidatura di Nicola Tondini, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Dettori”. La sua figura circola da tempo nelle conversazioni politiche cittadine, e negli ultimi giorni questa prospettiva ha assunto contorni più concreti.

Secondo quanto trapela dalle interlocuzioni avviate, Tondini starebbe valutando seriamente l’idea di scendere in campo, ma solo al fianco di Andrea Biancareddu. L’ex assessore regionale, impegnato nella costruzione di una lista competitiva, avrebbe individuato nel medico tempiese un profilo capace di rimescolare gli equilibri politici locali.

Un confronto continuo tra Biancareddu e Tondini.

Come riportato da La Nuova Sardegna, negli incontri avvenuti nelle ultime settimane, Biancareddu avrebbe illustrato a Tondini l’intenzione di puntare su una partecipazione ampia e su un confronto costante anche con l’opposizione. Tondini, sensibile a temi legati alla coesione sociale, avrebbe mostrato attenzione verso una visione amministrativa orientata al recupero del senso di comunità e alla ricostruzione dei legami tra cittadini.

Il direttore del Pronto soccorso, inoltre, sarebbe motivato dall’idea di contribuire a un progetto che punti a migliorare la gestione comunale con obiettivi concreti e realizzabili. La sua esperienza professionale, maturata anche in un incarico complesso come la guida del reparto d’emergenza del “Paolo Dettori”, lo ha reso una figura riconosciuta e apprezzata.

La posizione di Tondini nella scena politica tempiese.

Cinque anni fa Tondini fu il candidato più votato tra le minoranze, raccogliendo 480 preferenze senza una campagna particolarmente intensa. Questo dato lo rende oggi uno dei nomi più attenzionati per la prossima tornata elettorale.

La sua eventuale scelta di correre con Biancareddu potrebbe sorprendere alcuni osservatori, soprattutto alla luce delle precedenti divergenze politiche. Tuttavia Tondini avrebbe manifestato l’intenzione di superare le divisioni e di aderire a un progetto che reputa utile alla sua comunità. Tanto che si attende a breve una sua decisione definitiva.

