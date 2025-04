Torna Insulae Lab, Berchidda ospita Raffaele Matta

A Berchidda domenica 4 maggio Raffaele Matta

A Berchidda la bellezza continua a raccontarsi e fluire, delicatamente incessante: per Insulae Lab arriva Raffaele Matta. “Gli storici graniti logudoresi sono da tre anni casa madre del progetto Insulæ Lab – Centro di Produzione Musica, direzione artistica di Paolo Fresu e desiderio di aprire all’Isola, alle isole, al Mediterraneo e all’ascolto di chi voglia una finestra su un mondo di musica, connessioni, innovazione, tradizione e passioni da viaggiare e da scoprire in compagnia di grandi ospiti e straordinarie produzioni originali sbocciate, appunto, sull’Isola”.

“Ospiti, graditi, come Raffaele Matta, che il 4 maggio (ore 19) negli spazi di Sa Casara porterà a Berchidda il suo progetto più evocativo e visionario: This is Water. Un progetto in cui la chitarra si fa materia, suono, gesto, natura e memoria. Un viaggio sonoro tra paesaggi che si ascoltano a occhi chiusi e gli elementi naturali – fuoco, acqua, aria e terra – miscelati in un’unica avvolgente performance costruita tra improvvisazione, musica ambient, elettroacustica e teatralità. Loop, voci, oggetti tra le corde, archetti e suoni magnetici trasformeranno la chitarra in un organismo vivo e pulsante”.

“Insulæ Lab è un progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Ingresso al singolo concerto 10 euro; abbonamento a 5 concerti a 40 euro, incluso aperitivo con prodotti tipici. Info e prenotazioni al 3426476726 (anche WhatsApp)”.

