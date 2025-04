Ritorna il Porto Cervo Wine & Food Festival, gli appuntamenti

Gli appuntamenti con il Porto Cervo Wine & Food Festival.

Torna sotto i riflettori uno degli appuntamenti più attesi della primavera sarda: dall’8 all’11 maggio, il Cervo Conference Center di Porto Cervo accoglierà la quattordicesima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival, manifestazione che da anni celebra le eccellenze enogastronomiche locali e nazionali in un contesto raffinato e ricco di suggestioni.

Un’occasione per gli appassionati del buon cibo e vino.

L’evento, curato dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel, rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati del buon cibo e del buon vino, ma anche per gli addetti ai lavori, chiamati a confrontarsi su tendenze, novità e prospettive di settore. A scandire le giornate saranno momenti di degustazione, incontri professionali e appuntamenti glamour, nella cornice esclusiva della Costa Smeralda, che si conferma ancora una volta ambasciatrice delle tipicità mediterranee e protagonista nel panorama enogastronomico internazionale.

L’apertura del festival sarà riservata ai professionisti: le giornate di giovedì 8 e venerdì 9 maggio saranno interamente dedicate agli operatori del settore, alla stampa di settore e ai buyers provenienti da diverse nazioni. In queste prime due giornate, le degustazioni prenderanno vita nel pomeriggio, mentre la sera sarà animata dagli eventi “fuori fiera”, momenti di intrattenimento aperti al pubblico, tra cocktail ricercati e selezioni musicali d’atmosfera.

Sabato 10 e domenica 11 maggio, invece, saranno le giornate pensate per il grande pubblico degli appassionati. In questo fine settimana, i visitatori potranno accedere liberamente agli spazi espositivi per scoprire, assaporare e conoscere i prodotti delle circa 80 aziende presenti, tra produttori di vino, distillati e specialità alimentari.

La rassegna si svolgerà sotto l’egida di Smeralda Holding e Marriott International, che rinnovano il loro impegno per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze produttive. Attraverso iniziative come il progetto “Taste of Sardinia”, i prodotti premiati durante il festival raggiungono visibilità internazionale grazie alla rete di strutture alberghiere della Costa Smeralda, che ogni anno servono centinaia di migliaia di coperti a ospiti provenienti da ogni angolo del pianeta.

Il festival si presenta come un crocevia di sapori.

Anche quest’anno, il festival si presenta come un crocevia di sapori, profumi e storie da raccontare. Al centro della manifestazione, la volontà di rafforzare il legame tra cultura del territorio e qualità, offrendo ai produttori uno spazio in cui mettere in luce le proprie eccellenze e agli ospiti un’esperienza sensoriale e culturale di grande intensità. Non si tratta solo di un’esposizione, ma di un momento di dialogo e confronto in cui si incontrano artigianalità e innovazione, tradizione e futuro.

Durante la manifestazione sarà assegnato il Pcwff Award, riconoscimento che verrà attribuito a seguito di degustazioni curate da esperti del settore. Le etichette in gara, suddivise tra vini regionali e nazionali, saranno valutate nelle categorie rossi, bianchi, rosé e bollicine. I vini vincitori entreranno a far parte dell’iniziativa “Taste of Sardinia”, che promuove i migliori prodotti italiani sui mercati esteri attraverso i canali di Marriott Costa Smeralda.

Il Cervo Conference Center ospiterà, come di consueto, tutte le degustazioni, che si svolgeranno alla presenza diretta dei produttori. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di circa 60 aziende vinicole e di distillati e oltre 20 realtà del comparto alimentare. Tra i protagonisti figurano nomi storici di assoluto rilievo accanto a nuove presenze di pregio, segno della continua capacità attrattiva del festival.

Grande attesa anche per il ritorno degli eventi “fuori fiera”, appuntamenti a ingresso libero che accompagneranno le serate del festival. Dopo il riscontro positivo ottenuto nelle due precedenti edizioni, queste occasioni mondane rappresentano oggi un elemento distintivo del programma, offrendo momenti di intrattenimento tra musica, mixology e convivialità in alcune delle location più affascinanti della Costa Smeralda.

Le vetrine presenti al Porto Cervo Wine & Food Festival.

Uno spazio di rilievo sarà riservato alle produzioni sarde, che saranno protagoniste in termini numerici e qualitativi. Circa la metà delle aziende vinicole e di spirits presenti proverranno dalla Sardegna, confermando la maturità e la crescente competitività del comparto enologico isolano anche a livello internazionale. Tra le cantine presenti, una su cinque sarà al debutto nel contesto del Porto Cervo Wine & Food Festival. Per quanto riguarda il settore food, oltre il 50% dei produttori arriveranno anch’essi dall’Isola e diversi tra questi si presenteranno per la prima volta in questa cornice prestigiosa.

Nel suo percorso evolutivo, la manifestazione si è trasformata in una vera e propria piattaforma di dialogo tra mondi affini, in cui produttori, esperti e consumatori possono confrontarsi su tematiche attuali, nuove tendenze e innovazioni scientifiche legate al mondo del vino e dell’alimentazione. Più che una semplice fiera, il Porto Cervo Wine & Food Festival si propone come una celebrazione del gusto e della convivialità, un’esperienza immersiva che affonda le radici nella cultura del territorio e guarda al futuro del settore con sguardo curioso e aperto al cambiamento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui